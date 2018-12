O Corpo Cidadão, braço social do Grupo Corpo, apresenta o espetáculo de dança contemporânea “De 2”, nesta quinta-feira, às 20h, no Cine Theatro Brasil Vallourec. O espetáculo apresenta coreografias inéditas e exclusivas de Rodrigo Pederneiras e Cassi Abranches. O ritmo marcante da percussão e efeitos ganha vida nos corpos de moças e rapazes que experimentam a oportunidade de serem orientados pelos coreógrafos. O Cine Theatro Brasil Vallourec fica na Praça 7. Os ingressos são gratuitos e podem ser retirados na portaria do teatro, uma hora antes do início do espetáculo.