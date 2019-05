O corpo da atriz Lady Francisco será cremado às 11h30 desta segunda-feira (27), no cemitério da Penitência, no Caju, zona portuária do Rio de Janeiro. De acordo com o cemitério, antes da cremação, haverá uma cerimônia, que começa às 10h30.

A atriz morreu no último sábado (25), aos 84 anos, devido a complicações respiratórias. Ela estava internada no Hospital Unimed-Rio, na Barra da Tijuca, zona oeste da cidade, desde o dia 28 de abril. Lady Francisco havia dado entrada no hospital para fazer a correção de uma fratura no fêmur, provocada por uma queda em casa.

Com complicações respiratórias, resultado de uma isquemia, a atriz foi transferida para a Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) depois de ser submetida a uma traqueostomia.

Leyde Chuquer Volla Borelli Francisco de Bourbon nasceu em Belo Horizonte e adotou o nome artístico de Lady Francisco no início de sua carreira, na rádio e na televisão mineiras.

No Rio de Janeiro, atuou na novela Jerônimo, o Herói do Sertão, na extinta TV Tupi. Depois se transferiu para a TV Globo, onde participou de diversas novelas de sucesso, entre elas Escrava Isaura e Baila Comigo.

Em 2015 e 2016, atuou na série República do Peru, exibida pela TV Brasil, da EBC, em 26 episódios. A última vez que atuou em TV foi na novela Malhação: Vidas Brasileiras, em 2018.





