Criadora do fenômeno mundial Harry Potte, a escritora ingelsa J. K. Rowling lança mundialmente nesta terça (12) o seu novo livro infantojuvenil, "Jack e o Porquinho de Natal". Publicado no Brasil pela Editora Rocco, a obra também chegará simultaneamente em livrarias de vários países em mais de 20 traduções.

"Jack e o Porquinho de Natal" é o primeiro romance infantojuvenil de Rowling desde Harry Potter e sucede seu brilhante retorno à publicação para crianças com a fábula do ano passado, "O Ickabog", publicado primeiramente em formato de série e gratuitamente para crianças em quarentena editado em seguida com todos os direitos autorais doados ao fundo filantrópico Volant, para ajudar grupos vulneráveis afetados pela pandemia de Covid-19.

O livro conta com capa dura e nove desenhos em preto-e-branco do premiado ilustrador Jim Field. A autora aprovou as imagens de primeira e ficou bastante animada: “Jim e eu trabalhamos através da minha editora, Ruth, que me enviou os desenhos dele e passou meu feedback. Como ele estava acertando tudo na primeira vez em que desenhou, a maioria dos meus comentários consistiu em expressões de alegria! Adorei trabalhar com ele. Ele realmente foi o ilustrador perfeito para o projeto”, disse Rowling.

Uma emocionante e empolgante aventura sobre o amor de uma criança pelo seu tesouro mais precioso e até onde ela está disposta a ir para encontrá-lo. Uma fábula apaixonante para toda a família, escrita por uma das maiores contadoras de histórias do mundo. Um menino e o seu brinquedo estão prestes a mudar tudo... Jack tem um porquinho de pelúcia cor-de-rosa que ele chama de O Poto. OP, como ficou conhecido, está ao lado de Jack nos bons e maus momentos e compreende todos os seus sentimentos. Até que, em uma véspera de Natal, para grande tristeza do menino, OP é perdido. Jack ganha um novo brinquedo, o Porquinho de Natal, e é este substituto que vai armar um plano para que, juntos, eles embarcam em uma jornada repleta de magia em busca do que foi perdido e a fim de reencontrar o melhor amigo que Jack já teve.

“Eu acho que há alguns conceitos no livro que podem levar a algumas conversas interessantes entre adultos e crianças”, diz J.K. Rowling sobre o lançamento. “Eu acredito que crianças podem lidar com o assunto de maneira mais complexa do que costumam acreditar”, completa.