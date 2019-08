As tradições culinárias de Minas Gerais são o tema da Jornada do Patrimônio, série de mais de 20 eventos gratuitos, entre mesas redondas, oficinas, feiras, shows e exposições que começam hoje e vão até domingo. Realizada majoritariamente dentro do Circuito Liberdade para celebrar o Dia do Patrimônio Cultural, a data conta com uma semana de programação especial montada pelo Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico (Iepha-MG) desde 2015.



“A culinária mineira é dos carros-chefe do ponto de vista da identidade do Estado para quem vem de fora, com fortes influências das culturas indígena, africana e íbero-americana”, explica Michele Arroyo, presidente do Iepha-MG.



“Há uma discussão contemporânea sobre a necessidade de preservar tradições culinárias, nas receitas. O assunto está bastante em voga sobre as práticas que se alinham ao respeito ao meio ambiente”, acrescenta Arroyo, lembrando ainda que o primeiro bem registrado como Patrimônio Cultural Imaterial do Estado de Minas Gerais foi o modo de fazer o queijo artesanal da região do Serro, em 2002.



“A preservação e o reforço dessas práticas nos ajudam não apenas a colocar foco nessas discussões, como também ampliar o estudo desses modos de culinária, passando por todas as etapas de produção, desde a colheita”, ressalta Michele Arroyo.



É o caso do inventário sobre moinhos de milho e casas de farinha, que será iniciado para identificar os locais de produção das farinhas de milho e de mandioca. A ideia é que esses estudos sejam concluídos até o final do ano que vem e possam, inclusive, embasar a identificação dos Moinhos de Milho e das Casas de Farinha como patrimônio cultural de Minas Gerais.



Mês do Patrimônio

O dia 17 de agosto foi instituído como Dia do Patrimônio Cultural por ser a data de nascimento de Rodrigo Melo Franco de Andrade, belo-horizontino que comandou o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) entre 1937 e 1967 –à época o órgão se chamava Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional.



Além da semana de eventos em Belo Horizonte, o Iepha-MG também está organizando mais de 800 atividades do tema em cerca de 500 municípios mineiros durante todo o mês de agosto.



Em 24 e 25 deste mês, a Fazenda Boa Esperança também recebe programação cultural e uma feira de produtos típicos das comunidades tradicionais da região. É localizada em Belo Vale, a 82 km de Belo Horizonte, tombada pelo Iphan em 1957. Reaberta em junho, a Fazenda Boa Esperança passou por restauração desde 2017.Para participar dos eventos é preciso se inscrever pelo site ympla.com.br/diadopatrimonio.



Circuito Gastronômico

Além dos eventos, sete bares e restaurantes de Belo Horizonte participam da programação com pratos que já estavam no cardápio ou foram criados com elementos da culinária tipicamente mineira, como frango ao molho pardo, mandioca, torresmo, polenta e quiabo.