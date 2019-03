Débora Nascimento tem feito poucas postagens nas redes sociais após a separação de José Loreto e a polêmica envolvendo Marina Ruy Barbosa. A atriz negou os rumores de que tenha tido um caso com o colega de novela. "Amo meu marido, sou muito feliz no casamento e nunca teria nada além de uma parceria profissional", disse Marina na época.



Débora Nascimento e José Loreto se separaram em fevereiro. Eles têm uma filha, Bella, que nasceu em abril do ano passado. Nesta terça-feira de carnaval, 5, Débora decidiu publicar um vídeo no qual aparece em uma praia durante o feriado. Não há legenda, mas a canção Concrete Jungle, de Bob Marley, é trilha sonora das imagens.



"Nenhum sol vai brilhar no meu dia hoje. A alta lua amarelada não sairá pra brincar. A escuridão tem coberto minha luz e transformou meu dia em noite. Agora aonde o amor está e pode ser encontrado? Alguém vai me contar?", diz o trecho da música.



Os fãs de Débora Nascimento repercutiram. "Linda" e "Você merece ser muito feliz" foram alguns dos comentários feitos.



José Loreto também tem evitado fazer publicações nas redes sociais após a polêmica e o pedido de desculpas público que fez para a esposa. Neste carnaval, o ator preferiu postar uma foto em que aparece no meio de algumas árvores, em local não definido.