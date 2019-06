Com a expectativa de ultrapassar 1 milhão de espectadores, o tradicional “Festival Varilux de Cinema Francês” chega à décima edição em 2019. A maratona, que acontece em Belo Horizonte nas salas do Cinemark Pátio Savassi, Cine Belas Artes e NET Cine Arte Ponteio, começa na quinta-feira e vai até 19 de junho com a exibição de 17 filmes, dentre eles produções inéditas e uma clássica.

No ano passado, houve exibições em 118 salas de 88 cidades brasileiras, atraindo um público de 172 mil pessoas.

Desta vez, o festival acontece simultaneamente em todas as regiões do país e tem como um dos destaques a animação “Asterix e o Segredo da Poção Mágica”, de Alexandre Astier e Louis Clichy, que estreia em solo brasileiro depois de ter vendido mais de 4 milhões de ingressos nos cinemas da França.

O personagem, conhecido dos quadrinhos – que o transformou em um dos símbolos da resistência francesa à globalização – caiu no gosto do público do mundo inteiro quando integrou a programação do festival, há nove anos.

“Menciono também os filmes ‘Graças a Deus’, de François Ozon, vencedor do Urso de Prata deste ano e também ‘A Revolução em Paris, de Pierre Schoeller”, destaca Lucas Moraes, gerente cultural da Aliança Francesa BH, uma das parceiras do evento. “São filmes consagrados pela crítica e premiados”, sublinha.

Moraes destaca a evolução do festival ao longo da última década. “As edições iniciais eram bem menores, mas nos últimos dois anos a programação expandiu para mais de duas semanas. A expectativa é alcançar um público ainda maior”, conta.

A ampliação do festival também é uma forma de aumentar a divulgação da cultura e da língua francófona, lembra o gestor. “Em Belo Horizonte temos alguns eventos voltados para isso, mas com o cinema, conseguimos alcançar um público maior e mais diverso”, acredita.

Quanto às produções cinematográficas, Moraes ressalta que, embora muitas pessoas atribuam uma imagem hermética aos filmes franceses, o viés tem se modificado nos últimos anos.

“Está se aproximando mais do cinema comercial, daquilo que já é feito pelo cinema norte-americano. Ainda que mantenha suas raízes”, pondera.