A 9ª edição do Concurso de Marchinhas Mestre Jonas, que premia anualmente as melhores marchinhas e hits do Carnaval de Belo Horizonte, já tem 20 canções pré-selecionadas para a final, sendo 15 marchinhas e cinco músicas candidatas à categoria Hit do Carnaval. Para a folia de 2020, o tom continua sendo de críticas aos governos e muito bom humor.

As finalistas serão escolhidas no Baile da Seletiva do Concurso de Marchinhas Mestre Jonas, que acontece já nesta sexta-feira (7), no Distrital, localizado no Mercado Distrital do Cruzeiro. Já a final, está marcada para o dia 14 de fevereiro no mesmo local, com as cinco marchinhas e três hits selecionados.

Escute, abaixo, todas as marchinhas pré-selecionadas:

1. E quem não deu, Damares?

2. O que vale é a vida

3. Chupe-chupe lambe-lambe

4. Me beija que eu tô no SPC

5. Parente Bolsominion

6. Mimosas borboletas

7. A terra é redonda

8. Eu avisei

9. Chuva de culpa

10. Xô, preconceito

11. Marchinha da droga parlamentar

12. Lagoinha meu amor

13. Manja VI

14. Marcha da liberdade

15. Folia mineira

Confira também as músicas candidatas a Hit do Carnaval:

1. A dancinha da 3ª Guerra Mundial

2. Hino do sai pra lá, capeta

3. Me beija, Beth

4. Rua do Bonfim

5. Solta o espartilho

SERVIÇO:



Baile da Seletiva do 9º Concurso de Marchinhas Mestre Jonas

Dia e Horário: Sexta-feira (7), às 20h

Local: Distrital - Rua Opala s/n - Cruzeiro

Ingressos: de R$ 20 a R$ 40

Vendas: sympla.com.br/mestrejonas

Distrital - R. Ouro Fino 452, Cruzeiro - de 9h as 18h