A banda Daparte celebra o lançamento do seu segundo álbum de estúdio com show especial neste domingo (19), no estacionamento do Mercado Distrital, a partir das 16h.

O show será uma espécie de encontro com o público da cidade em um local que marcou a história da banda. Dessa vez, a apresentação ocorrerá no estacionamento, com uma capacidade maior e arejado. “Acreditamos que seja o maior show e mais importante da nossa carreira até então”, comenta Crase, baterista do quinteto.

A apresentação conta com participações de Pedro Martins e Fepa (O Grilo) e Samuel Rosa (Skank). O repertório inclui as canções do novo álbum “Fugadoce”, com algumas recriações para a performance ao vivo, e também com músicas do "Charles", primeiro álbum da banda. O show novo será o primeiro da turnê que irá rodar o Brasil em 2022.

"Preparamos um show que representa de maneira bem entusiasmada o nosso novo disco, para a galera poder se emocionar junto com a gente, vibrar nas músicas alegres, sentir a emoção das músicas tristes e se divertir. Nós também estamos indo para nos divertir, e acho que vai ser muito massa compartilhar esses sentimentos com as pessoas depois de um tempo sem poder tocar ao vivo. Agora é explosão”, completa João, vocalista e guitarrista.

A abertura ficará por conta da banda Noema, formada por amigos da Daparte, que lançaram seus primeiros singles em 2021. A ideia central é fortalecer e promover novos artistas da cena de BH. Em seguida, DJ Jaka entra para completar a festa com hits de pista.

“Show de lançamento é sempre uma delícia. A gente fica ansioso pra ver a resposta do público em relação às músicas novas. São quase 2 anos sem tocar pra uma plateia ao vivo e vamos matar a saudade da melhor forma… lançando o nosso segundo disco e tocando ao lado de participações que a gente admira bastante”, finaliza Juliano, também vocalista e guitarrista do grupo.

SERVIÇO

Show da banda Daparte. Neste domingo, a partir das 16h, no Mercado Distrital (Rua Opala, s/nº - Cruzeiro). Ingressos: R$ 40, pela plataforma Sympla.

