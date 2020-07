Uma releitura da lenda do Rei Arthur é a grande atração deste fim de semana nos canais de TV paga e sites de streming. A série "Cursed - A Lenda do Lago" estreia nesta sexta-feira (17) na Netflix. A história do rei de Camelot é contada a partir do olhar de uma jovem com dons misteriosos, chamada a Dama do Lago.

Nesta sexta também está sendo lançada, no site de streaming, a série brasileira "Boca a Boca", que retrata os desejos de uma juventude conectada em uma realidade física repleta de medo e desconfiança. A ação acontece no interior do Brasil, quando adolescentes entram em pânico após serem ameaçados por uma infecção transmitida pelo beijo.

Nos canais Telecine, o destaque fica por conta do lançamento de "Projeto Gemini", neste sábado (18), às 22h. A trama de ficção-científica tem direção de Ang Lee ("O Segredo de Brokeback Mountain") e Will Smith na pele de um agente de elite, enfrentando a si mesmo cerca de 30 anos mais jovem - uma versão mais rápida e capaz de prever todos os movimentos dele.

O canal Curta! estreia nesta sexta, às 22h30, o documentário "Operação Pedro Pan", que mostra detalhes da ação que separou 14 mil crianças cubanas de suas famílias. A operação, orquestrada clandestinamente por forças anticastristas, com forte apoio dos Estados Unidos e da Igreja Católica, levou o jovens a embarcar em um voo sem volta para os EUA.

"Aeroporto", produção original da National Geographic que mostra o dia a dia das forças de segurança nos terminais mais importantes do mundo, retorna com uma nova temporada nesta segunda (20), às 22h30. Desta vez, o cenário principal é a porta de entrada da Itália: o Aeroporto Internacional Leonardo da Vinci, em Roma, também conhecido como Fiumicino.

Com o objetivo de proporcionar ensinamentos às crianças em idade pré-escolar, a Disney Júnior exibe, a partir desta segunda, a série animada "Mira, a Detetive do Reino", sobre uma corajosa e esperta garota escolhida para o posto de Detetive Real, após solucionar um mistério envolvendo o jovem príncipe. Os novos episódios serão exibidos de se segunda a sexta-feira, sempre às 19h15.

Veja o trailer de "Cursed":