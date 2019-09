Os participantes mineiros do programa The Voice Brasil têm arrancado suspiros da plateia e elogios dos jurados do programa. Com apresentações consistentes e muito aplaudidas, todos os candidatos de Minas que se apresentaram ao vivo nos dois últimos programas foram "salvos" por votação popular. Nesta quinta-feira (26), eles já começam a disputar vagas na semifinal da competição.

Na última quinta-feira (19), a dupla Ramon e Rafael, 18 e 19 anos, de São Gonçalo do Rio Abaixo, na região Central de Minas, foi eleita pelo público para continuar na disputa. Eles apresentaram a música "Mulher Maravilha", de Zé Neto e Cristiano. A técnica deles, Ivete Sangalo, tem elogiado muito a humildade e postura dos jovens, além da sintonia entre os dois durante as apresentações. Veja, abaixo, um trecho da interpretação mais icônica da dupla, que conferiu nova roupagem ao funk "Parado no bailão":





Na mesma noite, a mineira de Espinosa, do Norte de Minas, Pollyana Caires, de 17 anos, também foi salva pelo público após apresentar a sua versão de "Home", de Gabrielle Aplin. Ela integra o time de Lulu Santos, que sempre elogia sua voz doce e interpretação suave. Veja um trecho da última apresentação da candidata:





Por fim, a participante Lúcia Muniz, de 16 anos e natural de Montes Claros, no Norte de Minas, foi ovacionada ao cantar "Equalize", de Pitty, nessa terça-feira (24). Já veterana na competição - ela participou da última edição do The Voice Kids -, a mineira também faz parte do time de Lulu Santos e chama a atenção pela voz potente e marcante, apesar da idade. O técnico até a apelidou de "boneca vociferante". Assista um trecho de sua última apresentação:

