Se tem uma coisa que os fãs de sertanejo não poderão reclamar neste fim de semana é de falta de lives. Nesta sexta-feira (19), "A Maior Live do Universo" trará ninguém menos que Jorge e Mateus, Leonardo e Maiara e Maraisa. No sábado (20), os veteranos Rionegro & Solimões e Gino & Geno fazem a festa, além de live conjunta de Wesley Safadão e Luan Santana. Já no domingo (21), tem o "Festival 360", com Jorge e Mateus, João Neto e Frederico, João Bosco e Vinícius, dentre outros; além de lives com Michel Teló, Guilherme e Santiago, Rick e Ricardo, e, para fechar o dia, a live do "Nosso Sertanejo", projeto do Clube Chalezinho, de Belo Horizonte.

Mas, não só de sertanejo viverá este fim de semana de frio em Belo Horizonte. O rock'n'roll promete aquecer os ânimos, casas e apartamentos por aí. A banda Rotta in Roll apresenta um projeto musical voltado para o blues e o rock que conta a história destes gêneros musicais a partir das famosas rotas turísticas deles espalhadas pelo mundo e principalmente no cenário americano. Em live nesta sexta-feira, às 22h, direto do Colder Pub, em BH, a banda arrecadará doações para construção da sede da Pastoral de Rua na Vila Pinho (clique para doar). O evento acontecerá no YouTube da banda.

Veja abaixo estas e outras atrações do fim de semana:

19/6 (sexta-feira)

Olodum – 13h30 (Instagram)

A Maior Live do Universo (Jorge e Mateus, Leonardo, Maiara e Maraisa e mais) – 18h (YouTube)

Gustavo Mioto – 20h (YouTube)

Elba Ramalho – 20h (YouTube)

Jorge Aragão – 20h30 (YouTube)

Jonas Esticado – 21h (YouTube)

Rotta In Roll – 22h (YouTube)

Amado Batista – 22h45 (YouTube)

20/6 (sábado)

Belo – 15h (YouTube)

João Rock e Você (Alceu Valença, Marcelo D2, Poesia Acústica e mais) – 16h (YouTube)

Israel Novaes – 17h (YouTube)

Rionegro & Solimões – 17h (YouTube)

Dennis DJ – 17h (YouTube)

Chimarruts – 18h (YouTube)

Jards Macalé – 19h (YouTube)

Gino & Geno – 20h (YouTube)

Furacão 2000 – 20h (YouTube)

Wesley Safadão e Luan Santana – 20h (YouTube)

Ivete Sangalo – 22h (YouTube)

21/6 (domingo)

Festival 360 (Jorge e Mateus, João Neto e Frederico, João Bosco e Vinícius e mais) – 13h (YouTube)

Michel Teló – 13h30 (YouTube)

Guilherme e Santiago – 14h (YouTube)

Rick e Ricardo – 14h (YouTube)

Léo Santana – 15h (YouTube)

Henrique & Diego – 17h (YouTube)

Planta & Raiz – 17h (YouTube)

Live Chalezinho – Nosso Sertanejo (Du Monteiro, Breno Gontijo, Matheus Ianc, Dj Thales Britto e Dj Vava) – 18h (YouTube)