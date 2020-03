Uma das bandas mais cultuadas pelo mundo nos anos 1980, o A-ha fará uma turnê pela América Latina em setembro de 2020 e anunciou as datas nesta terça-feira (10). Serão cinco apresentações do grupo norueguês no Brasil e, em Belo Horizonte, a apresentação acontece no dia 16.

A previsão é que o show, em comemoração dos 35 anos do álbum “Hunting High And Low”, aconteça no Expominas. Formada por Morten Harket (vocais), Magne Furuholmen (teclado) e Paul Waaktaar-Savoy (guitarra), a banda deve relembrar vários sucessos da carreira, como “Take on Me” e “Crying in the Rain”.

Relembre alguns sucessos do A-ha: