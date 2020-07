No dia em que completou exatos 10 anos no YouTube, a atriz e youtuber Kéfera Buchmann, de 27 anos, anunciou o fim do canal 5incominutos. Ela tinha mais de 10 milhões de inscritos e já obteve 837 milhões de visualizações desde 25 de julho de 2010, quando lançou-se ao estrelato.

Kéfera anunciou que, agora, vai se dedicar à carreira de atriz, que teria sido o motivo, em primeiro lugar, pelo qual começou a gravar os vídeos. A atriz e youtuber estrelou o filme “É Fada!” (2016), e também participou da novela da Globo “Espelho da Vida” (2018). “Obviamente eu não sou uma atriz consagrada ainda, mas eu quero ser”, disse.

Durante todo o vídeo, Kéfera ficou bastante emocionada e chorou copiosamente no final.

A atriz disse que mudou bastante desde que lançou o canal, e que não estava mais disposta a “só fazer por fazer” os conteúdos. “Dez anos é muita coisa. Neste tempo, vi, ouvi e li muita coisa a meu respeito.E é muito complicado quando as pessoas dão a opinião delas sobre você e não te conhecem a fundo. Porque tudo que eu postei aqui até hoje foi uma parcela de mim”, disse, a respeito dos quase 300 vídeos publicados na plataforma.

“Eu tentei agradar um público tentando ser quem eu não era mais e tentando fazer vídeos sobre assuntos que eu não queria mais. Parece que nunca estava bom, suficiente, as pessoas nunca estavam satisfeitas com quem eu era, e aí isso começou a me fazer mal”, acrescentou.