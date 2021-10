Após a mãe do cantor Nego do Borel registrar queixa do desaparecimento do artista nesta segunda-feira (4), o músico foi encontrado em um motel com duas mulheres na Vila Isabel, zona norte do Rio de Janeiro. Ao chegar à Cidade da Polícia, no Jacarezinho, para depor, o funkeiro ainda fez gestos obscenos para a imprensa.

🚨AGORA: Veja o exato momento em que Nego do Borel chega na delegacia pic.twitter.com/fimJNN9cAi — CHOQUEI (@choquei) October 5, 2021

Segundo a polícia, o artista havia dado entrada no motel há cerca de 12 horas, após ficar um dia inteiro sem dar notícias aos seus familiares.

Mobilização

Desde que a mãe do cantor registrou o desaparecimento, a polícia se mobilizou para encontrá-lo. Os investigadores da DDPA chegaram a fazer buscas em possíveis locais em que o cantor possa estar, assim como agentes das delegacias do Recreio e de Mangaratiba, que procuraram o funkeiro em Itacuruçá, na Costa Verde, onde o cantor mantém uma lancha.

Há quatro dias, Nego do Borel postou em redes sociais que estava cansado de polêmicas e que iria “morar com os peixes”. A marina local foi vasculhada pela polícia na manhã desta terça-feira (5).

