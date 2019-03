Tatá Werneck estava prestes a saber o sexo do bebê que está gerando, mas os enjoos constantes a impediram de realizar o teste. A apresentadora contou, na noite desta segunda-feira, (25), que faria um exame de sangue para isso.



No Twitter, uma internauta perguntou se o bebê era menino mesmo, conforme a intuição já declarada pela apresentadora. "Não sei ainda. Ia fazer o exame hoje mas passei mal. Vou tentar fazer amanhã, aí demora sei lá quanto tempo. Mas desde já tô cag*** com a agulha", respondeu Tatá.



Outra pessoa tentou tranquilizá-la e disse que ultrassom para saber o sexo do bebê não exige uso de agulha. "Mas o exame para saber o sexo antes das sei lá quantas semanas é de sangue", informou ela.



Nesta segunda-feira, Tatá Werneck revelou que sofre de hiperêmese gravídica, mesma condição que afetou Kate Middleton durante as três gestações da duquesa de Cambridge. O quadro é caracterizado por náuseas e vômitos constantes, independente de a mulher ter se alimentado ou não.

Não sei ainda :) ia fazer o exame hoje mas passei mal 😬 vou tentar fazer amanhã :) aí demora sei lá qto tempo . Mas desde já to cagada com a agulha — Tata werneck (@Tatawerneck) 25 de março de 2019