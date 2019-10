Embora os podcasts - mídias em formato de áudios - tenham se popularizado com mais força nos últimos anos, o uso da ferramenta no Brasil não é novidade. Há 15 anos nascia o primeiro podcast brasileiro, o "Digital Minds", criado pelo blogueiro Danilo Medeiro, que queria oferecer em sua página um conteúdo diferente em uma época que os blogs eram febre no país.

A data da criação do podcast "Digital Minds", 21 de outubro de 2004, inspirou a criação do "Dia do Podcast", celebrado nesta segunda-feira (21). O objetivo é divulgar a mídia por meio das redes sociais utilizando a hashtag com a data: #DiadoPodscat. Neste dia, portanto, vale divulgar os podcasts de amigos, conhecidos e sobre temas de seu interesse.

O que diferencia esse tipo de ferramenta do rádio, por exemplo, é o formato on demand, que permite ao usuário escutar o conteúdo que quiser, onde e quando escolher. Além disso, os podcasts podem ser acessados por meio de streaming ou arquivo de áudio. Os conteúdos são variados, podendo ir desde narrativas dramatizadas de histórias reais ou ficções a programas com debates e entrevistas.

A palavra podcast é uma junção de "iPod" (Personal On Demand) e "broadcasting" (radiodifusão). Para mais informações sobre a ferramenta, clique aqui e acesse a página Dia do Podscast.

Conheça cinco podcasts produzidos por mineiros:

Mamilos

Um dos podcasts de maior sucesso no Brasil, o Mamilos, criado pela belo-horizontina Cris Bartis e pela paulistana Juliana Wallauer, se propõe a discutir temas polêmicos apresentando diversos argumentos e diferentes visões para que os ouvintes tirem suas próprias conclusões.

As Perennials



O podcast nasceu a partir do encontro de quatro mulheres de 40 a 50 anos que decidiram compartilhar as suas histórias. São elas as jornalistas Daniella Zupo, Fernanda Ribeiro, Natália Dornellas e a publicitária Cris Guerra.

PodProgramar

O programa apresentado por mulheres programadoras e desenvolvedoras traz histórias e notícias sobre a área tecnologia, apresentado ao mundo o ponto de vista feminino sobre um tema ainda dominado por homens.

Entre Fraldas

Trata-se de um programa semanal sobre paternidade e cuidados com filhos, contendo entrevistas com especialistas sobre vacinas, práticas de esporte, aprendizagem, dentre outros tópicos.

O que assistir

A proposta do programa produzido pela jornalista Priscila Armani é ajudar o ouvinte a decidir sobre o que assistir. Por isso o podcast traz dicas de filmes e produções audiovisuais disponíveis desde salas de cinema de alta tecnologia até a tela do seu celular.

