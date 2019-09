O que é importante para você na hora de criar um clima para o momento a dois neste Dia do Sexo? Se a resposta for música, você tem uma playlist especial para a data, chamada "Pra fazer amor". Elaborada pelo Deezer, serviço global de streaming de áudio, a playlist conta com mais de 50 canções do universo pop e pode harmonizar com vinho, chocolate, queijos e luz de velas.

O Deezer realizou ainda um levantamento que aponta quais os melhores gêneros musicais apontados por homens e mulheres para embalar um encontro especial. Para 35% dos entrevistados, a música pop é a melhor nesse momento, enquanto 23% preferem o rock. Muito popular no Brasil, o sertanejo divide opiniões, é o segundo colocado (21%) tanto para os amantes do gênero como para aqueles que defendem que acaba com o clima (25%). Já 58% dos entrevistados acham que o Funk deve ficar de fora da seleção, assim como o Heavy Metal (23%) e o Rap (21%).

Confira agora a playlist para o Dia do Sexo: