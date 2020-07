Em “A Avó Amarela”, a mineira Júlia Medeiros conta um pouco de sua infância e sua avó, que, como o título indica, é “amarela” e deixava a neta “roxa de saudade”. História essa que rendeu à escritora o Prêmio Jabuti de 2019, na categoria infantil, e que será narrada pela própria autora neste domingo (26), às 10h, como parte da programação especial que a Casa Fiat de Cultura preparou para celebrar o Dia dos Avós.

Além da contação, haverá, às 11h, uma conversa com Tatiana de Azevedo, diretora executiva do Museu dos Brinquedos, no “Encontros com o Patrimônio”. O tema da vez é “De avós para netos: heranças e tradições dos brinquedos”. As duas lives serão transmitidas via YouTube da Casa Fiat, e para participar é necessário se inscrever, gratuitamente, pelo Sympla.

A Avó amarela

Para Júlia Medeiros, o domingo promete ser muito especial sob vários aspectos. “É porque vai unir, de um jeito muito gostoso, meus dois ofícios. Sou escritora e atriz; durante 16 anos fiz parte do Grupo Ponto de Partida. Então, poder contar minhas próprias histórias, ainda mais ‘A Avó Amarela’, será algo ainda mais especial, porque é sobre minha avó (risos)”, afirma.

Júlia Pereira venceu o Prêmio Jabuti na categoria infantil em 2019

A artista também alia a alegria ao fato de que o Dia dos Avós deste ano tenha caído justamente no domingo. Na visão dela, essa “coincidência” reforça o resgate “daquele sentimento da presença de toda a família” e, em um momento de pandemia, pode ocasionar um aumento da saudade.

“Espero que seja um presente para avós e todos os netos, de se conectar com um sentimento de união de uma outra ordem, de um amor que eu não sei explicar, mas que eu coloquei na história (do livro)”, diz

De avós para netos

Às 11h deste domingo, Ana Carolina Ministério, historiadora e educadora da Casa Fiat de Cultura, convidará Tatiana de Azevedo, que vai falar sobre o resgate das memórias afetivas da própria família, por meio do museu, fundado por sua avó, Dona Luisa.