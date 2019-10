Atriz que é símbolo da produção audiovisual brasileiro nas últimas duas décadas, Dira Paes estampa a primeira edição da revista de audiovisual “Elipse”, que será lançada hoje, às 19h, na sede da ONG Contato (Rua Pouso Alto, 175, Serra), com entrada franca. Dira participará de mesa de debate com o cineasta mineiro Helvécio Ratton (“Batismo de Sangue”), após a exibição do curta-metragem “Rapsódia de um Homem Negro”, de Gabriel Martins.

A programação terá ainda apresentação musical de Vitor Santana. Produzida pela Contato, com recursos da Lei Estadual de Incentivo à Cultura, a revista conta com reportagens, entrevistas e críticas, destacando-se temas fundamentais a uma das indústrias que mais cresce no mundo. Entre os colaboradores da primeira edição estão Alfredo Manevy, ex-presidente da SPcine, Débora Ivanov, que foi diretora da Agência Nacional de Cinema (Ancine) e o diretor Braz Chediak, que fala da produção de “Navalha na Carne”, lançada há 50 anos.

Nossa missão é olhar para o cinema e o audiovisual de forma crítica e responsável valorizando o que há de mais importante na sétima arte e abrindo caminhos para outras perspectivas de desenvolvimento deste importante mercado no mundo atual" assinala o cineasta Helder Quiroga, coordenador-geral da ONG Contato