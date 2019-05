Para divulgar o live-action “Aladdin”, que estreou nos cimeas brasileiros na última quinta-feira (23), A Disney está se valendo de estratégias inusitadas. Uma delas foi convidar a cantora Pabllo Vittar para estrelar um ensaio fotográfico com looks inspirados no filme.

As fotos foram clicadas por Priscila Prade no Bar dos Arcos – localizado no subsolo do Theatro Municipal de São Paulo - e que remete à arquitetura do mítico reino de Agrabah, cenário onde se passa a história de “Aladdin”. Um sonho realizado, segundo a transformista.

Por enquanto, as fotos foram divulgadas apenas para os veículos de comunicação, de acordo com a assessoria de imprensa da Disney. Nos próximos dias, Pabllo deve publicar as imagens em suas redes sociais.

Em outra ação de marketing, a Disney convidou o humorista Fábio Porchat a "adquirir" um tapete mágico que estava sendo “anunciado” em um canal especializado na venda de joias, obras de arte e artigos de decoração. A ação também teve Porchat interagindo com seus seguidores no Instagram, e se desenvolveu na ligação e diálogo com o apresentador do programa "1001 Noites". O material pode ser conferido no Instagram de Porchat: