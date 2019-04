A Disney divulgou nesta terça-feira, 23, mais um teaser da versão live-action de Aladdin, que chega aos cinemas brasileiros no dia 23 de maio.



O vídeo mostra a cena clássica de Aladdin (Mena Massoud) e Jasmine (Naomi Scott) voando sobre um tapete ao som da música A Whole New World, que se consagrou na versão em desenho, de 1992.



Um dos destaques do elenco é Will Smith no papel de gênio da lâmpada. "Eu fiz de você um príncipe por fora, mas não mudei nada por dentro", diz ele a Aladdin, com o objetivo de ajudá-lo a conquistar a princesa Jasmine.



Assista ao trailer:

