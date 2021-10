A Disney acaba de disponibiizar nas redes sociais um trecho do novo filme de Steven Spielberg, "Amor, Sublime Amor", nova versão do musical da Broadway que já rendeu uma premiada adaptação em 1961. O trecho traz comentários do cineasta que já realizou sucessos como "Tubarão", "Caçadores da Arca Perdida" e "ET, o Extraterrestre". O longa deverá chegar às telonas em dezembro.

Espécie de "Romeu e Julieta" moderno, trata-se de uma história de rivalidade e amor juvenil na cidade de Nova York em 1957. Dessa vez, o elenco conta com Ansel Elgort (Tony), Rachel Zegler (María), Ariana DeBose (Anita), David Alvarez (Bernardo), Mike Faist (Riff), Josh Andrés Rivera (Chino), Ana Isabelle (Rosalía), Corey Stoll (Tenente Schrank), Brian d’Arcy James (Oficial Krupke) e Rita Moreno (como Valentina, a dona da loja da esquina onde Tony trabalha).

Rita Moreno é uma das remanescentes do clássico de 1961 e atua como uma das produtoras executivas do filme.

Veja o trecho: