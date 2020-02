As crianças também terão vez no Carnaval de Belo Horizonte. Além de alguns blocos específicos para a petizada, o Mercado Distrital do Cruzeiro promove, na próxima segunda-feira, o Bailinho do Distrital, a partir das 10h30, no estacionamento do espaço.



A garotada poderá pular Carnaval ao som de clássicos infantis comandados pelo DJ Cateb, curtir as histórias musicais do Quintal da Guegué, além de acompanhar a Charanga das Padês, o Bentiviuzinho, a Trupe Gaia e Pernafolia, a Recicloteca e o Coração Palpita. Brinquedos infláveis e cama elástica também estarão disponíveis para a criançada, além de uma praça de alimentação, banheiros e espaço kids com fraldário.



“Criamos o Bailinho do Distrital para ser um bloco familiar, com estrutura adequada para receber as crianças, desde bebês. Hoje, na sexta edição, podemos dizer que o evento está na rota das famílias que desejam tranquilidade”, explica o organizador Eduardo Brandão. As atrações infantis seguirão até às 15h, quando terá início a programação adulta no Baile do Distrital. Dois dos grandes blocos vão animar o público: o “Chama o Síndico” e “Então Brilha”.



Serviço

“Bailinho do Distrital” – Segunda, de 10h30 às 15h, no Estacionamento do Mercado Distrital do Cruzeiro (Rua Ouro Fino, 452 – Cruzeiro). Ingressos: a partir de R$ 30 (crianças até dois anos não pagam).