A força dos jogos virtuais é inegável. Mas isso não impede que o público busque também experiências offline. É com esse objetivo que o Nerd Experience, evento voltado ao público geek que acontece neste fim de semana (30/8 e 1º/9) no Shopping Cidade, em Belo Horizonte, reúne um espaço totalmente dedicado aos jogos de RPG.

Organizado pelo grupo mineiro Ethernalys RPG, o espaço convida o público a conhecer um pouco desse universo. “Vamos explicar o que é o RPG através de narrativas mais simples, já que a maioria das partidas costuma ter uma duração mais longa”, explica Walison Jorge, co-fundador do grupo.

Funcionando a partir de uma narrativa, ele explica que os jogos são uma boa oportunidade de socialização e também de aprendizado. “Não costumam ser partidas de competição. O RPG geralmente é um jogo colaborativo. Em um mundo em que a gente lida com tanta competição, é bom trazer essa coisa de agir em conjunto para um bem maior”, pontua ele, que ressalta que a prática é voltada para todas as idades.

Em alta

Walison destaca o momento importante vivido pelo setor. “Atualmente o RPG tem ganhado muita força. Estamos passando por um momento de alta, com títulos sendo lançados através de financiamento coletivo”, conta. É do RPG, inclusive, a maior vaquinha da história: para o lançamento do Tormenta20, em comemoração aos 20 anos do cenário, foi arrecadado mais de R$ 1,5 milhão.



Nerd Experience, sábado e domingo, das 12 às 18h, no Shopping Cidade (Piso G10). Ingressos de R$ 15 a R$ 80