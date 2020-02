O discurso de abertura dos atores Steve Martin e Chris Rock deu o que falar na 92ª edição do Oscar, neste domingo (10), em Los Angeles. Os artistas criticaram a falta de diversidade na relação dos indicados à premiação.

A dupla subiu ao palco após a apresentação musical de Janelle Monae e Billy Porter. Eles denunciaram a falta de mulheres na categoria de "Melhor Realização" e também de negros dentre os demais concorrentes, as duas falhas mais apontadas pelos críticos.

"O que falta na categoria de Melhor Realização?", questionou Martin. Rock respondeu: "vaginas?". A fala motivou aplausos por parte do público.

Em seguida, Martin e Rock elogiaram Cynthia Erivo, a única negra lembrada pela interpretação de Harriet Tubman, uma escrava que escapou e resgatou cerca de 70 pessoas, incluindo familiares e amigos.

"Cynthia Erivo fez um trabalho tão bom a esconder pessoas negras em Harriet que a Academia a escolheu para esconder todos os nomeados negros!", afirmou Chris Rock, antes de gritar: "Eddie Murphy, eu adorei-o em Dolemita!".

Os atores deram seguimento às críticas. Martin assinalou que em 1929 não havia atores negros nomeados aos Oscar. Com sarcasmo, Rock respondeu: "Sim, e em 2020 temos um".

#Oscars Moment: The presenter duo we never knew we needed. @SteveMartinToGo and @chrisrock pic.twitter.com/9rF349pCwA