Primeiro grande evento de cinema em formato presencial a acontecer após o início da pandemia, o 77° Festival de Veneza selecionou o documentário “Narciso em Férias”, (“Narcissus off Duty”), sobre a prisão do músico Caetano Veloso durante o período da ditadura militar. O festival acontece dos dias 2 a 12 de setembro.

Escrito e dirigido por Renato Terra (“Uma Noite em 67”) e Ricardo Calil (“Cine Marrocos”), o documentário relembra momentos quando Caetano e Gilberto Gil foram retirados de suas casas em São Paulo por agentes em 27 de dezembro de 1968, 14 dias depois do decreto do AI-5.

“A beleza deste filme está na maneira como Caetano Veloso, o artista em questão, hoje com 77 anos, é capaz de nos levar de volta àquela cela e nos fazer partilhar da impotência do rapaz preso. A simplicidade da encenação – a um homem sentado de pernas cruzadas diante de uma parede de concreto, nada mais – dá voz ao essencial, uma escolha ao mesmo tempo estética e moral”, diz o coprodutor João Moreira Salles.

“Diante da violência, qualquer excesso seria injustificado. Este é um filme sobre o Brasil de antes e talvez de amanhã. Os fantasmas continuam entre nós”, completa.

Renato Terra enfatiza o sonho de estrear o filme em Veneza. “Duas pessoas tiveram papel fundamental nesse processo: João Moreira Salles e Paula Lavigne. Conheci o João há 12 anos e, por causa dele, convivi com Eduardo Coutinho. Cada decisão que tomei no projeto veio desse aprendizado com João e Coutinho. A Paula teve a iniciativa do filme e, desde o convite, apoiou todas as decisões que tomei, confiou, me deu confiança. 'Narciso em Férias' respeita e amplifica cada palavra, memória, gesto, silêncio de Caetano. Agora, queremos mostrar isso para o mundo", afirma,

O título "Narciso em Férias", que também dá nome ao capítulo sobre a prisão de Caetano em seu livro "Verdade Tropical", foi tirado do romance “Este Lado do Paraíso”, do escritor norte-americano F. Scott Fitzgerald. Ele se refere ao fato de Caetano ter passado quase dois meses sem se olhar no espelho.

“Me lembro muito de uma frase que o Rogério Duarte me disse logo que eu fui solto: 'Quando a gente é preso, é preso para sempre'. Acho que é assim mesmo", declara Caetano no documentário.

A competição oficial terá obras de cineastas consagrados, como o israelense Amos Gitai, o russo Andrei Konchalovsky, o iraniano Majid Majidi, o japonês Kiyoshi Kurosawa. Na mostra "Horizonte", o destaque é o novo trabalho do filipino Lav Diaz, "Genus Pan".

Veneza é o primeiro dos grandes festivais de cinema a promover a competição em formato presencial, o que exigiu dos organizadores vários cuidados, como medição de temperatura de todos os espectadores e uso obrigatório de máscaras.

A mulher tem presença especial nesta edição. Além de contar com a atriz australiana Cate Blanchett como presidente do júri, haverá homenagens a Ann Hui, cineasta de Hong Kong, e Tilda Swinton, atriz inglesa. (Com release)

Ficha Técnica:

Uma realização UNS PRODUÇÕES, produzido por Paula Lavigne

Coprodução: VideoFilmes

Direção e roteiro: Renato Terra e Ricardo Calil

Direção de Fotografia: Fernando Young

Produção Executiva: Paula Lavigne

Direção de Produção: Henrique Alqualo

Montagem: Henrique Alqualo e Jordana Berg, edt

Pesquisa: Lucas Pedretti

Som Direto: Valéria Ferro

Mixagem e edição de som: Ernesto Sena, ARPX Audio