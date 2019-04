Dois filmes mineiros bem-sucedidos em festivais de cinema estão disponíveis na Netflix. “Elon não acredita na morte” é dirigido por Ricardo Alves Júnior e protagonizado por Rômulo Braga, enquanto “Temporada” é assinado por André Novais Oliveira e venceu o prêmio de Melhor Filme no 51º Festival de Brasília do Cinema Brasileiro, tendo Grace Passô como destaque.

Em “Elon não acredita na morte”, o protagonista passa toda a trama em busca da esposa, que não voltou para casa depois do trabalho. Na longa jornada por respostas, o marido se depara com mal-entendidos e estranhos encontros, visitando lugares obscuros da cidade. Vale lembrar que a trama foi toda rodada na capital mineira.

Já “Temporada” conta a história de Juliana, que sai de Itaúna para morar na periferia de Contagem e trabalhar no combate às endemias na região. Em seu novo trabalho ela conhece pessoas e vive situações pouco usuais que começam a mudar sua vida. Ao mesmo tempo, ela enfrenta as dificuldades no relacionamento com seu marido, que também está prestes a se mudar para a cidade grande.