Morador do Barreiro, produtor cultural e músico, Warly Vagno passou boa parte da década passada como integrante do Instituto Macunaíma, responsável por várias atividades culturais e sociais na região. “Tinha muitas ações ali, e a gente via o quão forte é o hip-hop no Barreiro”, diz. Ainda assim, ele se via na obrigação de deslumbrar algo direcionado a outra vertente musical: o rock. Nascia então, a partir de sua própria iniciativa, em janeiro de 2019, o Barreiro Rock Festival.

Por meio de um processo de inscrição, com formulário no Google, o evento passou a ser realizado no segundo sábado de cada mês, recebendo grupos do Barreiro, de outras partes de BH e até de Nova Lima e Ouro Preto. A última edição se deu em setembro do mesmo ano. Mas os fãs do underground minero vão matar as saudades do festival neste fim de semana.

De sexta-feira (12) a domingo (14), 12 bandas se apresentarão no Barreiro Rock Festival Online, projeto contemplado pela Lei Aldir Blanc. E tem para todos os gostos dentro do estilo: de rock clássico e hardcore a hard rock e thrash metal. As apresentações acontecem no Lemmy's Bar, sem a presença de público, e poderão ser conferidas pelo YouTube.

“A seleção das bandas se deu por meio de curadoria. O festival assume o lugar de representar uma pontinha do underground de Belo Horizonte. Essa curadoria observou as bandas que já tocaram no Barreiro Rock, por exemplo, e de vertentes das mais distintas”, relatou o criador do evento.

O Loss é um dos representantes do hard rock do festival

Bandas

O cast traz desde o histórico grupo de thrash Mutilator até nomes emergentes, vide Bastardos HxCx. As demais bandas escaladas são Colt 45, Desistência Zero, Distúrbio Sub-Humano, DOPS Banda de Protesto, Drowned Men, Föxx Salema, Isso, Loss, Mouk e Odisseia. As datas e horários de cada show podem ser conferidos mais abaixo.

E o evento não ficará restrito apenas às apresentações. “Haverá 3 mil unidades da coletânea do festival, com um livreto, em que cada banda ocupará uma página. Essa seleção de bandas foi muito pensada, com muita variedade e focando também na diversidade”, destaca Warly.

Banda clássica do cenário mineiro, o Mutilator vai destilar muito thrash metal

Sociedade e diversidade

Aliado à boa música, Warly enfatiza que o Barreiro Rock Festival Online também se propõe a ser uma plataforma de discussão a uma sociedade que vive tempos sombrios no país.

“Que o povo entenda que é legal ter diversidade e bandas diferentes umas das outras; e que se não toca seu estilo não significa que não pode ser apoiada. Tem que se levar muito a sério essa questão de apoio ao underground. Tem que se levar também para um campo de discussão mais politizado no sentido de ideias e ações. Jamais partidário, mas politizado no sentido de política de boa vizinhança”, comenta.

E continua: “Temos, por exemplo, a Föxx Salema, com uma vocalista mulher trans, o que é muito significativo. Aliado ao discurso de apoio ao metal e ao underground, não podemos fugir desses temas. Vivemos um momento de extrema divisão, em que há a extrema direita e os conservadores de um lado, e pessoas que têm empatia, respeito e defesa da diversidade do outro. As coisas que envolvem o Barreiro Rock vão muito além da música ou de um movimento. Qualquer exclusão desfavorece a cena”, pontua.

A banda Distúrbio Sub-Humano vai apresentar muito hardcore/crossover

Programação

Sexta-feira (12)

20h: Isso

21h15: Drowned Men

22h30: Loss

Sábado (13)

15h30: Desistência Zero

16h45: Distúrbio Sub-Humano

18h45: DOPS Banda de Protesto

19h15: Mutilator

20h30: Colt 45

Domingo (14)

15h30: Mouk

16h45: Föxx Salema

18h: Bastardos HxCx

19h15: Odisseia