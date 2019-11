A polêmica passagem de Drake pelo Brasil rendeu pelo menos um fruto mais sólido: nesta quarta-feira (6), o rapper lançou seu remix oficial de Ela É Do Tipo, o sucesso do MC Kevin O Chris. Na música, Drake canta um verso original e um refrão em inglês, mas também arrisca no português.



"Família, está oficialmente lançada #ElaÉDoTipo com o brabo @champagnepapi", escreveu no Instagram o MC carioca. "Gratidão por tudo que está acontecendo (...). Muito feliz, EVOLUIUUUU", comemorou.

Drake e MC Kevin O Chris. Artistas gravaram parceria do hit 'Ela é do tipo'



Veja o verso original de Drake e uma tradução:

[Verso: Drake]



First time I saw you, I wasn't thinking of you and I



I was just thinking of I



First time we fucked was at my place, it was a couple years late



But it was fate and I think you feel good about it



So now we end up in this place we both hate



And I think it takes a sacrifice



Now face, it's not right, it's impractical



For you to leave that man and come and just be mine



(Na primeira vez que te vi, não estava pensando em você e eu



Estava apenas pensando em mim



Na primeira vez que fod**** foi no meu apê, uns anos atrasados



Mas era o destino e acho que você gostou



E agora estamos nesse lugar que nós dois odiamos



E acho que é preciso um sacrifício



Agora veja, não está certo, é impraticável



Você deixar aquele cara e vir ser só minha)



[Refrão: Drake & Kevin o Chris]



Try, you won't even try



It's simple, it's simple



Vai, rebola pro pai, novinha, vai



Descendo, descendo



Vai, rebola pro pai, vai, novinha, vai



Descendo, descendo



Vai, rebola pro pai, novinha, vai



Descendo, descendo



(Tenta, você não vai nem tentar



É simples, é simples)



Parceria de Drake e Kevin O Chris foi mediada por Anitta



A ponte entre os dois artistas foi feita por Anitta, segundo Kevin. O lançamento é da ONErpm (distribuidora brasileira), em parceria com OVO Sound (empresa de Drake) e a Warner Records.



O remix é uma celebração de Drake por sua primeira passagem pelo Brasil, em apresentação no Rock in Rio em setembro. Apesar de reclamações dos fãs nas redes sociais (principalmente pelo rapper não ter autorizado a transmissão de seu show na TV), a apresentação deve entrar para os registros históricos da música pop no País por ter consolidado a ideia, para produtores brasileiros e estrangeiros, de que o público por aqui está pronto para receber as grandes estrelas do hip hop.



A canção também é outro capítulo da crescente colaboração entre artistas americanos e brasileiros, envolvendo principalmente o funk nacional: Anitta, Pabllo Vittar, MC Fioti e Ludmilla são apenas alguns dos nomes que fizeram colaborações com grandes estrelas do mercado americano nos últimos meses, como Iggy Azalea, Black Eyed Peas, Future e Cardi B.



A nova versão de Ela É Do Tipo também tem potencial de fazer crescer ainda mais a base de fãs de Kevin O Chris, que nos últimos 12 meses já emplacou diversos sucessos nas paradas do streaming nacional, como Evoluiu, Hit Contagiante e Vamos Pra Gaiola, além de parcerias com produtores em ascensão do funk 150 bpm (subgênero mais acelerado), como o DJ Rennan da Penha (preso em abril deste ano sob acusações contestadas) e FP do Trem Bala. O imenso e incomporável alcance internacional de Drake é também outra notícia boa para o MC brasileiro e, por que não, para o funk nacional.