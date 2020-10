A reabertura dos cinemas em Belo Horizonte, após mais de sete meses fechados, acontecerá neste sábado (31) com o lançamento de dois filmes, "Tenet" e "Tel-Aviv em Chamas". A programação será completada por titulos que estrearam antes e durante a pandemia, nos próprios cinemas ou em sites de streaming.

"Tenet" é o primeiro blockbuster a ganhar as telas brasileiras. Dirigido por Christopher Nolan, que assinou as últimas produções de Batman, é uma obra sobre espionagem de ficção científica, em que um agente é recrutado por uma organização misteriosa para realizar uma missão de escala global. Como nos filmes anteriores do cineasta, a trama é complexa.

Já "Tel-Aviv em Chamas" é um longa-metragem israelense, assinado por Sameh Zoab, sobre a relação de amizade entre um novelista paulista e um soldado israelense. Sempre quando para no posto de controle, o guarda deseja saber os rumos que os autor dará aos personagens da telenova.

Outros filmes em cartaz são "O Roubo do Século", "Novos Mutantes", "A Ilha da Fantasia" e "Scooby-Doo, o Filme". "Como Cães e Gatos 3", marcado para a próxima semana, terá pré-estreias.

Nesta terça-feira, o Diário Oficial do Município publicou as regras que os cinemas deverão seguir, podendo haver venda de produtos alimentícios, ponto que havia sido excluído nos decretos anteriores. De acordo com o documento, haverá o distanciamento de um assento lateral e outro frontal entre grupos diferentes. Poderão sentar juntas quatro pessoas, no máximo.

Com estas exigências, as salas terão ocupação limitada a 50% de sua capacidade. Entre cada sessão, deverá haver, obrigatoriamente, a higienização das salas. Só terão acesso ao recinto as pessoas com máscara. A saída dos cinemas será feita por fileiras de assentos.