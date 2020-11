Uma das atrações do Savassi Festival, que dá início hoje à 18ª edição em formato on-line, é a possibilidade de conferir, em primeira mão, o repertório do próximo álbum da pianista e compositora Luísa Mitre, um dos grandes nomes da música instrumental surgido em Minas Gerais na última década.

A experiência não será inédita para Luísa, que, em 2017, apresentou as músicas do futuro CD “Oferenda” no mesmo evento. A diferença é que, naquele ano, a apresentação aconteceu no palco, diante do público. Desta vez, ela terá seu show gravado em estúdio e levado ao ar no sábado, por um canal do YouTube.

“O disco ainda não foi gravado, o que só acontecerá em dezembro. No show, as pessoas poderão ver o que será a estrutura dele, com músicas inéditas autorais compostas por mim, pela minha irmã (a percussionista Natália Mitre) e em parceria nossa”, adianta Luísa.

O novo trabalho também marcará os primeiros passos do Duo Mitre, formado neste ano por Luísa e Natália. Elas vinham trabalhando como um quinteto, formação que não será deixada de lado e usada na recente apresentação realizada no Rio Montreux Festival.

“Já vínhamos pensando em formar um duo de piano e vibrafone há algum tempo, mas só ele se tornou possível no início de 2020, quando estreamos com duas apresentações presenciais”, assinala Luísa. Durante a pandemia, o duo seguiu junto, participando de lives.

Convidados

Para o show de sábado, a dupla ganhou os acréscimos do percussionista João Paulo Drumond e do flautista Alexandre André. “É para ficar o mais fiel possível à sonoridade do álbum. Neste, a Nati tocará outros instrumentos na mesma música, o que não é possível fazer ao vivo”.

Outra convidada é a clarinetista Joana Queiroz, que terá uma composição dela tocada como plus. Por sinal, Luísa frisa que o duo tem focado em mostrar nos shows o trabalho de compositoras da nova geração, abrindo espaço num meio ainda majoritariamente masculino.

Luísa explica que, no duo, tem a possibilidade de oferecer uma sonoridade mais diferente, de cunho intimista. “A gente se solta mais e o fato de eu e a Nati termos muito afinidade, por já tocarmos juntas já muito tempos, nos deixa mais à vontade também”.

Programação

O Savassi Festival terá, até sábado, dez shows e várias mesas-redondas. Nomes como Juarez Moreira, Jamba Trio, Rafael Martini, Deangelo Silva e Rafael Pansica fazem parte da programação. Esta edição contará com o “Jazz Por Favor”, bate-papos sobre música, que podem ser acessados em formatos de lives ou podcasts no site do festival.