Como muitas pessoas estão confinadas em casa desde meados do mês de março e aproveitando para testas novas habilidades na cozinha, um bar do bairro União, região Nordeste de Belo Horizonte, decidiu usar as redes sociais para estimular o seu público a desenvolver receitas de drinks em casa.

A ideia teve início no último dia 27 de março, quando o barman do Piratas BBQ, Conrado Salazar, apresentou o primeiro vídeo do projeto. Desde então, ele já ensinou o público a fazer receitas de Aperol Spritz, Moscow Mule e Gin Tônica. A intenção é apresentar clássicos e drinks fáceis, para que todo mundo possa se sentir próximo da arte da coquetelaria.

"Nos outros países, muitas pessoas têm costume de fazer drinks em casa, mas no Brasil isso não é tão comum. Então vamos mostrar receitas de coquetéis fáceis, sendo a maioria mexidos, com ingredientes que podem ser encontrados facilmente em supermercados ou distribuidoras. Para o pessoal não ter medo de se arriscar na coquetelaria", conta Conrado, que dá indicações de lugares que vendem ingredientes específicos para drinks (como a espuma de gengibre, essencial para o Moscow Mule, que caiu no gosto do belo-horizontino nos últimos anos).

A ideia é apresentar três vídeos por semana no feed do Instagram da casa e destacar técnicas nos stories.