Neste sábado (23), a Patrícia de Deus – Ideias e Papéis (Rua Fernandes Tourinho, 145, Savassi) recebe em seu Espaço de Arte, através do projeto Patrícia de Deus Convida, a exposição "Percurso, entre o Cariri de Cícero e os Contornos de Minas", do artista cearense Edenio Camilo. Edenio, que transita entre a memória e o afeto, busca interpretações e significados a partir do diálogo entre o universo particular e o coletivo do olhar.

O artista utiliza o papel como seu suporte plástico, que proporciona possibilidades de conexões entre a história e as vivências de uma paisagem, em um local de memórias e sentimentos. A técnica é o Quilling: modelagem manual que usa tiras de papel para efetivar e ampliar expressões visuais. Entre desenhos e modelagem, o artista desenvolve interpretações e significados que instigam os observadores.

A exposição de Edenio Camilo estará no PdD Espaço de Arte até o dia 23 de abril.