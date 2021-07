A Virada Cultural de Belo Horizonte voltará em setembro, em formato totalmente digital. A partir desta sexta-feira (2), serão abertas as inscrições para artistas interessados em compor a programação.

As propostas devem ser enviadas por meio de formulário disponível no site da PBH, onde também poderá ser acessado o regulamento de participação. O cadastro de propostas artísticas e culturais permanecerá aberto até as 23h59 de 20 de julho.

A programação está aberta para atrações de artes cênicas e visuais, audiovisual, bem-estar e saúde, cultura popular, feiras digitais, gastronomia, intervenções e instalações urbanas, literatura, moda e design, música e outros segmentos indicados pelos candidatos, sendo aceitas propostas direcionadas ao público de todas as idades.

A inscrição para a Virada Cultural 2021 é destinada preferencialmente a artistas da capital, mas serão aceitas propostas das cidades da Região Metropolitana de Belo Horizonte.

As propostas cadastradas serão avaliadas por uma comissão paritária, com igual número de representantes do poder público e da sociedade civil. Como critérios de seleção, estão a relevância da proposta, a adequação técnica e estrutural à Virada e a viabilidade financeira e documental para a contratação.

Serão selecionadas o mínimo de 100 atrações para compor a programação. Os cachês são de até R$ 3 mil por cada atração cultural.

“O festival injetará R$1,5 milhão de forma direta na economia da cultura em Belo Horizonte, ao mesmo tempo que permitirá à população da cidade usufruir dos mais diferentes tipos de atrações, de forma segura, fomentando também espaços culturais da cidade”, destaca a secretária Municipal de Cultura e presidenta interina da Fundação Municipal de Cultura, Fabíola Moulin.