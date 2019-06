Desde 2002, o Jovem Instrumentista BDMG proporciona o intercâmbio de conhecimento entre profissionais de renome e expoentes da nova geração musical mineira. De 3 até o dia 28 de junho, músicos mineiros, ou residentes no estado há mais de dois anos, com até 25 anos, poderão se inscrever gratuitamente e concorrer a bolsas de estudo de 30 horas/aula. O regulamento e a ficha de inscrição estão disponíveis no site da instituição.



Cada candidato poderá se inscrever com apenas um instrumento. Os músicos serão avaliados por uma comissão julgadora, em uma audição na qual apresentarão um programa de música popular brasileira com até 10 minutos. Serão selecionados 10 candidatos, que receberão bolsas de estudo, com professores indicados pelos próprios alunos, em comum acordo com o BDMG Cultural e com os instrumentos com os quais concorreram.



Ao final do período de aulas, alunos e professores participarão de um show, em dezembro. Esta é uma oportunidade de apresentar o resultado dos seis meses de aprendizado e de tocar ao lado de seus mestres e referências musicais.



Pelo programa, já passaram músicos que hoje são consagrados no cenário instrumental, como Thiago Delegado, Rodrigo Torino, Warley Henrique, Lucas Telles, Frederico Heliodoro, entre outros. PC Guimarães também é um deles. Com apenas 28 anos, participou do Jovem Instrumentista em 2012, quando teve aulas com o violonista Juarez Moreira.



“Convivência é das melhores formas de aprendizado. Saber aproveitar isso desde novo é abrir portas para caminhos que nem imaginamos. O BDMG Cultural valoriza a riqueza musical de Minas, e a oportunidade de fazer o Jovem Instrumentista em 2012 foi para mim uma oportunidade de convívio e aprendizado que valeu ouro”, explica o músico, que foi finalista do 19º Prêmio BDMG Instrumental, este ano, e teve seu arranjo eleito o melhor da premiação em 2017.



Para mais informações sobre o edital, basta acessar o site do BDMG Cultural. Dúvidas também podem ser esclarecidas pelo telefone (31) 3219-8691.

