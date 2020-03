Coronavírus é assunto sério, mas tem sua "cepa cômica" nas redes sociais, em especial nos grupos de família do WhatsApp e no Twitter. A brincadeira gera tanto ou mais engajamento do que as notícias sérias.

E o mineiro não fica para trás. Minas é o quarto Estado em volume de interações no Twitter, com 8%, atrás de São Paulo (27%), Rio de Janeiro (21%) e Distrito Federal (13%), segundo levantamento da Diretoria de Análise de Políticas Públicas da Fundação Getúlio Vargas.

Tudo começou com foco na "invencibilidade do brasileiro" ao vírus.

Depois, alguns comportamentos condenáveis passaram a ser politicamente corretos...

Outros começaram a sofrer bullying...

Agora, só se fala em máscara, em álcool e ficar em casa...

Rolou também aquele jeitinho, com uma boa dose de oportunismo...

E a lembrança de que aqui o corona tem muita concorrência!

Rolou também um puxão de orelha em quem está em pânico com o novo coronavírus, mas não faz a sua parte no que está ao seu alcance...

E a esperança por uma vacina ganhou reforço nessa semana, com a suspensão das aulas.

Como é sempre bom ver o lado positivo das coisas, o coronavírus pode, sim, nos deixar um legado:

Ok, a vida tá over de coronavírus. Por hoje já deu né...