O elenco de Game of Thrones apareceu no canal do YouTube Jimmy Kimmel Live na terça-feira, (16), oferecendo o serviço Game of Phones, em que tira dúvidas sobre a trilogia e responde dúvidas inusitadas.



No vídeo de humor, fãs perguntam, por exemplo, se os atores podem passar a senha deles do HBO Go (serviço streaming do canal). Em um outro momento, um "cliente" pede à Maisie Williams (Arya Stark) um aplicativo de troca de rostos que funcione - em virtude das montagens que ela fez com Sophie Turner (Sansa Stark), em 2018.



Não é a primeira vez que iniciativas voltadas para a trilogia divertem os fãs. Em março deste ano, a HBO espalhou seis tronos de ferro pelo mundo para o público encontrar.



Veja abaixo o vídeo do Game of Phones: