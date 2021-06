Os artistas mineiros Elisa de Sena e Roger Deff forjaram uma aliança que resultou no single "Palavra Com Vida", lançado nesta sexta-feira (11) nas plataformas digitais.

Com produção musical de Marion Lemonier, a música conta com as guitarras de Letícia Damaris e as vozes de Roger e Elisa, que também fica responsável pelas percussões da canção.

Formada em história, Elisa atuou na produção cultural e soltou seu primeiro álbum, "Cura", em 2019.

Jornalista e radialista, Roger é reconhecido pelo trabalho solo e com o grupo Julgamento.