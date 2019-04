Com a proposta de trazer um novo olhar para os ingredientes que são descartados na cozinha, a apresentadora Bela Gil lança, no próximo sábado (27), das 15h às 18h, na Livraria Leitura do Pátio Savassi, o “Bela Cozinha: da raiz à flor”. No livro, é possível encontrar receitas que utilizam raízes, cascas, talos, folhas, sementes, flores, entre outros.

“Quando ampliamos o nosso olhar sobre um alimento, ganhamos mais opções. O objetivo deste livro é trazer um novo olhar para a comida do dia a dia e descobrir novos ingredientes já presentes nos alimentos. É o que eu chamo de 'novos ingredientes que todo mundo já conhece'”, comenta Bela. A autora também apresenta o programa “Bela Cozinha”, no canal por assinatura GNT.

Dividido em quatro capítulos (petiscos, acompanhamentos e saladas; pratos principais; sobremesas e bebidas), a obra reúne 57 receitas que sugerem maneiras de baratear o custo da alimentação saudável e ampliar a economia agrícola.

Conforme Bela, ao transformar o olhar em relação ao alimento é possível combater o desperdício, aumentar o apreço pela natureza e melhorar a economia doméstica. “Cinquenta por cento de um melão é a casca. Se vamos à feira e pagamos R$ 5 reais por 1 quilo de melão e quando chegamos em casa jogamos a casca fora para consumir somente a polpa, estamos jogando 2,50 reais no lixo”, explica a escritora e apresentadora.