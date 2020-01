O Alphaville recebe neste sábado (18) a 4ª edição do Bloquinho da Lagoa. Em clima de Carnaval da Bahia, a festa acontece na Lagoa dos Ingleses, com direito a pôr do sol, brilhando nas águas.

Com formato diferenciado, o Bloquinho da Lagoa traz o "pranchão", um estilo de palco móvel que lembra um trio elétrico e fica mais próximo do público. Os baianos Saulo Fernandes e Durval Lelys são as grandes atrações do evento.

A ideia é criar um carnaval indoor, onde os artistas se apresentarão no Pranchão, em dois shows que levam grandes sucessos da música baiana. E, para apimentar ainda mais, em um determinado momento da festa, Durval e Saulo dividirão o mesmo palco, a fim de relembrar os antigos encontros de trio que aconteciam em Salvador.