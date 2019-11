O penteado "rabo de cavalo" virou a marca registrada de Ariana Grande. O que poucos sabem é que as madeixas da cantora se tornaram uma peça indispensável no look, já que a artista usa aplique e quase nunca mostra seus fios naturais.



Em fevereiro a estrela já teria postado um vídeo mostrando a cabeleira ondulada, e nesta semana compartilhou novamente um vídeo com seus seguidores.



Surpresos ao verem a cantora sem o aplique, os fãs logo manifestaram a vontade de ver a artista usando os fios naturais mais vezes.



.@ArianaGrande showing her new hair natural look Via Instagram Stories pic.twitter.com/qkcwLTBUfA — Ariana Grande Update 👼🏻 (@ArianatorFallen) 25 de novembro de 2019

queria tanto que a ariana mostrasse seu cabelo natural mais vezes pic.twitter.com/VWBquWbnRW — luquinhas 🅴 (@arianareIigion) 25 de novembro de 2019



(*) Maiara Britto, sob supervisão de Gledson Leão.