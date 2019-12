O rapper belo-horizontino Djonga teve o microfone cortado ao final da apresentação que fazia durante o Festival Cena 2k19, em São Paulo, na tarde desse sábado (30). Com a justificativa de que o tempo do cantor havia excedido ao combinado, técnicos do evento colocaram outra música para tocar e iniciaram a mudança dos equipamentos para o próximo artista que se apresentaria.

Djonga tem microfone cortado em festival de rap

Ao perceber a situação, Djonga ainda tentou dizer algo. Porém, como não conseguiu, arremessou o microfone. Minutos depois ele voltou, e falou com o público. "Eu não sei o que aconteceu. Só sei que em festa de rap isso não se faz. Isso é falta de respeito. Pode balançar a cabeça, ficar 'putinho'. Mas em festa de rap isso não se faz", disparou o artista. A plateia aplaudiu Djonga e vaiou o festival. Confira o momento:

tava faltando 10 min pro show do djonga acabar, aí os segurança barraram ele e cortaram o mic dele aí ele voltou e fez isso: pic.twitter.com/MenhzQSJz9 — kayke (@taIIesmagno) November 30, 2019

No fim da noite, o cantor usou as redes sociais para comentar o ocorrido. Ele rechaçou que algumas pessoas teriam dito que a equipe havia se atrasado para a apresentação. "A verdade é que chegamos na hora. Na hora de passar o som, a galera da (área) técnica se atrasou. Tivemos dez minutos para passar o som", afirmou. "Passamos no máximo ou um dois minutos".

"E aí a ideia foi cortar o mic, me deixando falar para ninguém. Fiquei puto e não me sinto errado. Não estou nem um pouco arrependido", declarou Djonga. Em seguida, ele explicou que foi bem recebido pela empresa organizadora do festival, mas que seu problema havia sido com a área técnica.

A reportagem procurou o Festival Cena 2k19 para comentar o ocorrido. No entanto, ainda não teve resposta.