Grazi Massafera foi flagrada em uma foto colocando uma "mão boba" na bermuda de Caio Castro durante as comemorações do Réveillon. Eles aproveitaram a virada do ano com amigos na Praia dos Carneiros em Tamandaré, Pernambuco.

Na imagem publicado por um amigo do casal, os dois aparecem rodeados de amigos. Em um dia, a publicação já atingiu mais de 11 mil curtidas. Confira:

*Amanda Souza, sob supervisão de Renato Fonseca.