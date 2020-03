O show da banda americana Kiss, inicialmente marcado para o dia 19 de maio, no estádio Parque do Sábia, em Uberlândia, foi adiado para o dia 12 e novembro, no mesmo local.

De acordo com a produtora do evento, a mudança se deu em função da pandemia de coronavírus.

Além do espetáculo em Uberlândia, todas as outras apresentações da turnê End Of The Road World Tour, no Brasil,também foram remarcadas. (Confira abaixo as novas datas)

Ainda segundo a organização, todos os ingressos já adquiridos serão válidos para as respectivas novas datas, não havendo necessidade de troca/substituição de nenhum ticket.

Confira as novas datas da turnê do Brasil:

- São Paulo/SP, dia 14/11/2020, no Allianz Parque;

- Brasília/DF, dia 10/11/2020, no Ginásio Nilson Nelson;

- Uberlândia/MG, dia 12/11/2020, no Estádio Parque do Sabiá;

- Ribeirão Preto/SP, dia 15/11/2020, na Arena Eurobike;

- Curitiba/PR, dia 17/11/2020, na Pedreira Paulo Leminski;

- Porto Alegre/RS, dia 19/11/2020, local a definir