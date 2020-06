O cantor e multi-instrumentista Guilherme Schwab fará o lançamento do álbum “Tempos dos Sonhos” por meio de uma live, nesta terça-feira (30), às 17h. A transmissão acontecerá pelo canal no YouTube do projeto Nikity Sunset.

A live contará com a parceria do músico Fábio Lessa, diretor musical de Preta Gil. A transmissão será calcada no repertório de Schwab e Lessa.

Além de músicas do novo disco, Schwab vai apresentar canções de outros momentos de sua carreira, incluindo temas para novelas.



“Tempos dos Sonhos” foi gravado no estúdio Nave 33 e mixado por Moogie Canazio, em Los Angeles, onde Guilherme Schwab aportou para finalizar o projeto.