Uma live em comemoração aos 55 anos do grupo The Fevers, realizada em junho, teve mais de 250 mil visualizações. Dando prosseguimento às celebrações, a banda espera algo parecido em uma nova transmissão, neste sábado (8), às 18h30, no canal do conjunto no YouTube.

Formado por Liebert (baixo), Luiz Claudio (vocal), Rama (guitarra e violão), Otávio Henrique (bateria) e Claudio Mendes (teclados e vocal), o Fevers fará também uma homenagem ao Dia dos Pais.

“Nos adaptamos ao formato online e estamos agradecidos com o carinho e apoio dos nossos fãs. Como diz o título de uma música nossa, ‘A gente era feliz e não sabia’. Agora é buscar esse equilíbrio entre estarmos isolados e online ao mesmo tempo. E o mais importante neste momento é levar alegria para as pessoas”, comenta Liebert.