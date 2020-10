Projeto que tem como objetivo oferecer uma alternativa de lazer qualificado por meio de filmes clássicos de diferentes gêneros, o CineClássico, do Centro Cultural UFMG, trará, neste mês de novembro, exibições com atrizes consideradas as mais belas e talentosas, conhecidas como "Deusa do Cinema".

A seleção apresenta modelos de representação do feminino sob a perspectiva hollywoodiana, que, durante décadas, modelou visões da mulher reforçando a hierarquia sexual e criando grandes lendas imortalizadas pelas atrizes.

A seleção segue a classificação do American Film Institute (AFI), que contempla atrizes da época de ouro do cinema, como Katherine Hepburn, Bette Davis, Audrey Hepburn, Ingrid Bergman, Greta Garbo, Marilyn Monroe, Marlene Dietrich, Ava Gardner e Rita Hayworth.

Confira a lista de exibições e os links para assisti-las:

Katherine Hepburn (1907 - 2003)

3/11 - Levada da breca

David Huxley (Cary Grant) está esperando uma encomenda com um osso que ele precisa para o museu de história onde trabalha. Devido a uma série de circunstâncias ele acaba conhecendo Susan (Katharine Hepburn), uma moça rica e atrapalhada que traz à vida de David inúmeras confusões, entre elas um leopardo do Brasil chamado "Baby".

Link: https://www.youtube.com/watch?v=5fowrDX2zA0

Bette Davis (1908 - 1989)

5/11 - Escravos do desejo

Philip Carey (Leslie Howard) é um homem com uma deficiência física que abandona suas ambições artísticas para estudar medicina. Philip se apaixona por Mildred Rogers (Bette Davis), uma garçonete desprovida de moral, que o rejeita em prol de um vendedor. Após retornar descasada e grávida, Philip decide acolhê-la, porém logo ela lhe dará novas amarguras.

Link: https://www.youtube.com/watch?v=rd7V8elzL2s

Audrey Hepburn (1929 - 1993)

10/11 - Sabrina

Sabrina Farchild (Audrey Hepburn) é filha do chofer da família Larrabee, cujos filhos são os opostos em pessoa. Linus (Humphrey Bogart) é totalmente voltado ao trabalho, enquanto Davis (William Holden) é um playboy por natureza. Após passar dois anos em Paris, Sabrina retorna à mansão dos Larrabee como uma nova mulher, elegante, sofisticada e madura. Ela desperta a atenção dos dois homens e, quando percebe, já está envolvida num triângulo amoroso dos mais complicados.

Link: https://archive.org/details/sabrina-1954

Ingrid Bergman (1915 - 1982)

12/11 - Anastasia, a princesa esquecida



Um homem oportunista de negócios (Yul Brynner) tenta fazer de uma misteriosa impostora a duqueza Anastasia (Ingrid Bergman). A performance da jovem é tão convincente que mesmo os mais céticos acabam acreditando na história.



Link: https://www.youtube.com/watch?v=VJPa9JQ9_OY

Greta Garbo (1905 - 1990)

17/11 - A dama das camélias

A cortesã Marguerite Gautier (Greta Garbo) está perdidamente apaixonada pelo jovem nobre Armand Duval (Robert Taylor). Porém, o pai de Armand implora para que ela não se case com o filho e arruíne a posição social e carreira profissional do rapaz e ela consente em abondar o seu amor.



Link: https://www.youtube.com/watch?v=24NZ8HYZP8Y

Marilyn Monroe (1926 - 1962)

19/11 - Quanto mais quente melhor

Dois músicos desempregados, Joe (Tony Curtis) e Jerry (Jack Lemmon), testemunham sem querer o cruel Massacre do Dia de São Valentim. Obrigados a deixar a cidade, eles arrumam emprego em um grupo musical feminino. Disfarçado de mulheres, eles passam por confusões quando Joe se apaixona pela vocalista Sugar (Marilyn Monroe), a garota problema do grupo, enquanto um milionário se apaixona pelo disfarce de Jerry.

Link: https://archive.org/details/some-like-it-hot-1959

Marlene Dietrich (1901 - 1992)

24/11 - A Vênus loira

Helen (Marlene Dietrich) já brilhou nos clubes noturnos, mas agora está casada com um cientista, Edward Farady (Herbert Marshall), diagnosticado com um envenenamento. Ele precisa conseguir dinheiro para encontrar a cura, que está na Europa. Para isto, volta a se apresentar nos palcos como a “Vênus loira”, tornando-se novamente um grande sucesso.



Link: https://archive.org/details/avenusloira

Ava Gardner (1922 - 1990)

26/11 - Vênus, Deusa do amor



O vitrinista Eddie Hatch (Robert Walker) beija uma estátua da deusa Vênus que está exposta em seu trabalho. O problema começa quando a estátua vem à vida sob a forma de uma linda mulher (Ava Gardner). Agora, Eddie está realmente em apuros: ele terá que lidar com os ciúmes de sua namorada e tentar resistir aos encantos da estonteante e apaixonada Deusa Vênus.



Link: https://vimeo.com/448395436

Rita Hayworth (1918 - 1987)

01/12 - Salomé

O Rei Herodes (Charles Laughton) é o rei da Galiléia e faz do governo um antro de orgia, injustiça e corrupção. João Batista (Alan Badel) e os seguidores de Jesus lutam contra ele denunciando as atrocidades. A bela Salomé (Rita Hayworth), filha da esposa de Herodes, vive com eles. Sua mãe Herodias (Judith Anderson) pede a cabeça de João Batista, mas não é ouvida, pois Herodes teme a ação popular. Inconformada, Herodias irá usar sua filha Salomé para conseguir o que quer.



Link: https://www.youtube.com/watch?v=6phsLy5MBoI&t=2754s

*Com Centro Cultural UFMG