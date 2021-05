O Festival de Música e Cinema da Mata começa neste domingo (16), com shows musicais, mostras audiovisuais temáticas, workshops e fóruns, em formato digital.

O Festival integra as ações do Projeto "Cidade da Música", que reúne uma rede de cooperação e empreendimento da economia criativa, a partir da cidade de São João Nepomuceno, envolvendo diversos profissionais dos setores da música e do audiovisual, de governos, universidades e empresas da região.

A abertura do Festival será às 19 horas, em evento especial de aniversário da cidade, com show de Emmerson Nogueira, reconhecido no Brasil e no exterior por suas versões acústicas de consagrados clássicos do rock internacional.

Após a abertura com apresentação especial de Emmerson Nogueira, a diversidade da cena musical local será representada por mais quatro apresentações: segunda (17), com o grupo “Seresteiros ao Luar”; na terça (18), com Érika Alves; na quarta (19) será a vez da Big Monster Blues Band; e, no dia 20, a Banda Pedra Relógio encerra o Festival.

Audiovisual

Na noite deste domingo, a partir das 21 horas, já estarão disponíveis ao público as quatro mostras audiovisuais temáticas do Festival: Cinebiografias, Trans-Sonoridades, Duetos e Pérolas. Serão exibidos 20 filmes, selecionados entre a recente safra da produção audiovisual, sendo nove longas-metragens e 11 curtas.

Toda a programação de filmes poderá ser acessada, gratuitamente, ao longo de todos os dias do festival no canal do Polo Audiovisual de Cataguases .

A curadoria das mostras é do diretor, roteirista e produtor independente Marcos Pimentel, realizador de documentários exibidos e premiados em centenas de festivais nacionais e internacionais.