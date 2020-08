Todos nós esperamos ansiosamente pela chegada de uma vacina contra o novo coronavírus para podermos retomar aquele cotidiano deixado para trás, desde o início do isolamento social. Mas, por incrível que pareça, nem mesmo quando todos puderem se imunizar será fácil voltar à rotina de trabalho, estudos e os mais diferentes encontros sociais.

Para o psicanalista, escritor e professor do Departamento de Psicologia da USP Christian Dunker, muitos de nós se acostumaram à acomodação do lar e terão dificuldades em voltar a encarar o mundo externo – que é feito de abraços e momentos de lazer, mas também de tensões.

“Tem alguns indivíduos que estão atravessando essa situação do isolamento reforçando seus sentimentos de defesa individual, contendo-se mais em casa, ficando mais reflexivos, introspectivos. Nesse sentido, após a pandemia, muitas pessoas vão ter que sair de si mesmas de novo, e não somente de suas casas. E isso gera um temor”, explica o psicanalista, que participa nesta terça-feira (4), às 17h, do webinário Conversas sobre Perguntas, no Youtube do Memorial Minas Vale, com o tema “Os novos desafios do eu – Psicanálise e vida pós-pandemia”.

Dunker lembra como as situações sociais muitas vezes provocam conflitos, e, durante o isolamento em casa, muitas pessoas viram os enfrentamentos diminuírem. “Para muitos, voltar à socialização será como sentir uma espécie de enferrujamento”, explica.

O mais importante, para ele, é que as pessoas possam levar para a vida pós-pandemia as reflexões impostas pelas crises sanitária, social e econômica. Por exemplo, a compreensão de como a ação do indivíduo tem impacto sobre o coletivo, e, para garantir a saúde dos mais vulneráveis, todos devem seguir os cuidados.

O professor, que está à frente de um canal do YouTube e já foi agraciado duas vezes com o Prêmio Jabuti, também acredita em uma mudança na consciência política dos brasileiros.

“Após a abertura, virá um ajuste de contas com aqueles que não ajudaram no processo de enfrentamento à pandemia, que desfizeram da importância real do vírus. Nesse ajuste de contas, vamos procurar pelos heróis e por aqueles que colaboraram para que a situação se tornasse mais grave. Haverá modificação de alguns atores políticos”, afirmou Dunker, que lançou o livro digital “A arte da Quarentena para Principiantes” (Boitempo), em que analisa as angústias e os conflitos que afloram no confinamento.

O professor explica que especialistas do mundo inteiro estão compartilhando informações sobre como a pandemia tem proporcionado um incremento nas dificuldades em se lidar com doenças mentais. Segundo ele, houve um aumento na curva de casos de depressão, ansiedade, violência doméstica e feminicídio.

“E dados recentes demonstram situações não imaginadas causadas por tabela por causa do adoecimento mental. Como as crianças que foram queimadas pelos próprios pais, que jogam álcool nos filhos pela incapacidade de educá-los. E pior: como os abrigos estão fechados, depois que essas crianças são cuidadas e devem ser devolvidas para aqueles locais insalubres onde foram agredidas”, relatou Dunker.

Além das pessoas que sofrem algum tipo de transtorno mental, também há uma série de grupos etários que foram ainda mais afetados pelo isolamento, segundo o professor. As crianças que estavam em processo inicial de socialização, os adolescentes que estão prestes a passar pelo Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), os idosos que foram privados de contatos com familiares, com o trabalho ou os amigos do bairro.

Para que todos esses grupos consigam passar por toda essa crise da humanidade, será importante uma repactuação de toda a sociedade. “Nós descobrimos que só temos a nós mesmos para enfrentar todos os desafios”.

