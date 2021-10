A organização do Rock in Rio 2022 confirmou, nesta quinta-feira (14), o show da banda inglesa Coldplay como atração principal do Palco Mundo da 9ª edição do evento.

Chris Martin e companhia, que retornam ao evento após apresentação em 2011, tocarão em 10 de setembro, no segundo sábado do festival. A banda lança, nesta sexta-feira (15), o seu 9º álbum, "Music of the Spheres".

Rock in Rio 2022

A nona edição estava programada para 2021, mas foi adiada para setembro de 2022 por causa da pandemia do novo coronavírus. Os shows estão marcados para os dias 2, 3, 4, 8, 9, 10 e 11 de setembro do ano que vem, na Cidade do Rock. Algumas atrações já foram confirmadas. Confira:

Palco Mundo:

Iron Maiden, Megadeth, Dream Theater e Sepultura (2 de setembro)

Post Malone, Jason Derulo, Marshmello e Alok (3 de setembro)

Justin Bieber, Demi Lovato e Iza (4 de setembro)

Coldplay (10 de setembro)

Dua Lipa e Ivete Sangalo (11 de setembro)

Palco Sunset:

Joss Stone, Corinne Bailey Rae, Gloria Groove e Duda Beat (8 de setembro)

CeeLo Green (10 de setembro)

Ludmilla e Macy Gray (11 de setembro)

Leia mais:

Capitão Kirk, de 'Jornada nas Estrelas', torna-se a pessoa mais velha a ir ao espaço; veja vídeo